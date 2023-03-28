الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات. وحجز 35 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية. حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني.

كما أوضح المصدر ذاته أن الدرك الوطني بوهران، تمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات. يمتد نشاطها انطلاقا من الحدود المغربية إلى التراب الوطني وصولا إلى عدة ولايات داخلية.

وأضاف البيان أنه “وبعد تكثيف التحريات والاستعلام وتواصل عمليات الترصد لعناصر الشبكة، تم تفتيش عدة منازل بعدة ولايات”. “لتكلل العملية بتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة وحجز 35 كلغ من الكيف المعالج”. و”مبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق مليارين ونصف مليار سنتيم وحجز 15 هاتف نقال ومركبة نفعية وأخرى سياحية”.

كما أشار البيان إلى أنه “سيتم تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة الجمهورية”. “فور استكمال إجراءات التحقيق عن “جناية التهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية”.

و”تذكر قيادة الدرك الوطني أن الرقم الأخضر “1055” وموقع الشكاوى المسبقة PPGN.MDN.DZ “. “يبقيان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن مثل هذه الممارسات المشبوهة”.

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