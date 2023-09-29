الإطاحة بشبكة دولية وضبط 22636 وحدة من الأدوية والمُستلزمات الصيدلانية أجنبية الصنع

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO ، بداية هذا الأسبوع من وضع حدا لشبكة إجرامية دولية، تنشط في تهريب الأدوية والمستلزمات الصيدلانية ذات المنشأ الأجنبي.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، العملية مكنت كذلك من توقيف شخصين (02) من عناصر الشبكة. وضبط 22636 وحدة من الأدوية والعقاقير الطبية والمُستلزمات الصيدلانية.

وأوضح المصدر نفسه، أن العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة، وجاءت بناءً على عمل استعلاماتي ميداني مكثف. أسفرت عن كشف المخطط الإجرامي لهذه الشبكة. و ضبط هذه الكميات المعتبرة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة، والتي كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة والصحة. فيما يتواجد ثلاثة (03) عناصر أخرى من ذات الشبكة، خارج أرض الوطن.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، يوم 2023.9.26. عن جناية التهريب بدرجة من الخطورة تهدد الصحة و الاقتصاد العموميين، حسب ذات البيان.