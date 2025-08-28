الإطاحة بشبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي متخصصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ومكنّت العملية التي عالجتها مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني. من توقيف 15 شخصا من بينهم 03 أشخاص من جنسيات أجنبية. فيما تم تحديد هوية شخصين ٱخرين أحدهما يعتبر بارون مخدرات من جنسية أجنبية.

العملية أسفرت عن حجز 107 كلغ و600 غ من الكيف المعالج، 21 مركبة سياحية، 4 دراجات نارية، مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 9.315.000 دج. مجموعة حلي من الذهب بقيمة 60.000 دج. 04 آلات عدّ النقود.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء بولاية النعامة.