الإطاحة بشبكة عابرة للحدود.. إحباط تهريب 60 كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بوهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تهريب والمتاجرة بالمخدرات من نوع “رانتج القنب الهندي” ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

العملية تمت بناء لمعلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، حيث بعد الاستغلال الجيد لها إتضح أن المشتبه فيه يقيم في إحدى ولايات الجنوب. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بتمديد الإختصاص تم توقيف المشتبه فيه. مع ضبط كمية من المخدرات عى شكل طرود قدر وزنها حوالي 60 كلغ من رانتج القنب الهندي وتوقيف المدبر الرئيسي. وبعد توسيع التحريات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم 4 أشخاص وتوقيفهم.