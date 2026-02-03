الإطاحة بشبكة عابرة للحدود مختصة في تهريب العملة وحجز أموال طائلة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود متكونة من 7 أشخاص من بينهم رعيتين أجنبيتين. عن قضية تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الإفتراضية.

قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد إكتشاف ذات المصالح لإحدى الطرق المعتمدة من قبل شبكة إجرامية عابرة للحدود. تتكون من رعايا أجانب تنشط من داخل ارض الوطن. مختصة في تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الإفتراضية. كما باشرت الفرقة التحريات التقنية التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم، أسفرت عن ضبط وحجز 48953 عملة رقمية ما يعادل 48953 دولار في الحفاظات الإلكترونية. قرابة 350 مليون سنتيم و 5605 أورو ومبالغ بعملات أجنبية مختلفة. حجز 06 حواسب محمولة، 04 بطاقات رقمية، 02 بطاقات بنكية، 02 بطاقات ذهبية، 07 هواتف نقالة.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنتماء لجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال والتهرب الضريبي، عدم التوطين البنكي، بيع شراء وتداول وطرح أصول مالية (عملة إلكترونية إفتراضية ، التبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعد وقوعها، تضليل مسار التحقيق).

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور