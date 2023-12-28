الإطاحة بشبكة قامت بإبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق في عين الدفلى

تمكنت مصالح الشرطة بولاية عين الدفلى من الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بإبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق.

وحسب بيان ذات المصالح الشبكة تتكون من 6 أشخاص من بينهم امرأة. منا أن العملية تمت إثر تلقي بلاغ من والد الضحية عن اختفاء إبنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة. لتباشر فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليما باشرت التحقيق في الوقائع.

وأسفرت العملية بتحديد مكان تواجد الضحية بولاية مجاورة وتوقيف ستة أشخاص من بينهم إمرأة ينحدرون من نفس الولاية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة عين الدفلى لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، الفعل المخل بالحياء على قاصر أقل من 16 سنة، ابعاد قاصر و تحريضها على فساد الأخلاق، إحتجاز قاصر، تسليم و عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أومؤثرات عقلية على قاصر بهدف الإستعمال الشخصي.