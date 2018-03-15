الإطاحة بشبكة لترويج «الرّوش» و«الصّاروخ» بمتوسطات وثانويات الرويبة!

الأمن يتمكّن من حجز ألفي قرص مهلوس وكيلوغرام من»الزطلة» داخل حقيبة يد
أطاحت الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة بشبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة من نوع «ليريكا»، أو كما يعرف وسط الشباب بـ«الصاروخ»، وكذا «الريفوتريل» المعروف بـ«الروش»، وسط تلاميذ متوسطات وثانويات الرويبة والرغاية، حيث تم حجز ألفي قرص وكيلوغرام من القنب الهندي.
كشف مصدر موثوق لـ«النهار» أنه بعد استغلال معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن الرويبة حول وجود شبكة لترويج السموم على مستوى الشباب وسط بلدتي الروبية والرغاية، تمكّنت ذات المصالح من الإطاحة بأفراد الشبكة، ويتعلّق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، فيما يتواجد شخص رابع في حالة فرار.
وأضافت مراجع «النهار» أنه بمواصلة التحقيقات تمكنت ذات المصالح من توقيف المتهمين الثلاثة وهم من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بشقيقين وابن عمّهما، الذين كانوا يقومون بشراء كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة ويروّجونها، خاصة وسط تلاميذ المتوسطات والثانويات، حيث تم توقيفهم على مستوى مزرعة محاذية للثانوية الجديدة ومتوسطة «طالب عبد الرحمن» المتواجدتين بالمدخل الغربي للرويبة، حيث كانت الأقراص مخبأة داخل حقيبة يدوية.
واستغلالا لكل تلك المعلومات، تمكّنت مصالح أمن الرويبة من الإطاحة بالشبكة التي كانت تقوم بمنح الأقراص المهلوسة مجانا للتلاميذ، خلال الفترات الأولى من استهلاكها، وبعد الإدمان عليها يقومون ببيعها بمبلغ يفوق 1200 دينار للقرص الواحد.
وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، صباح أمس، بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية نهاية التحقيقات.
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