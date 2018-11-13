الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بقالمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتكونة من 3 أشخاص، أين تم حجز قرابة كيلوغرام من الكيف و60 قرص مهلوس، ببلدية بومهرة في ولاية قالمة.

وحسب المصادر، فإن العملية جاءت اثر توقيف شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

وبعد توسيع دائرة التحقيقات، تم الوصول إلى شخصين أخرين.

واثناء تفتيش منزلهما، تم العثور على قرابة 900 غرام من الكيف المعالج على شكل صفائح صغيرة مهياة للبيع، و60 قرص مهلوس.

هدا و قد تم تحويل الموقوفين على التحقيق ، بعد إخطار الجهات القضائية من أجل تقديمهم أمام العدالة.