الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات والمرجان بالقالة في الطارف

تمكنت اليوم عناصر امن دائرة القالة من الاطاحة بشبكة اجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر اثنين منهم ينحدران من مدينة القالة في حين ثالثهم من مدينة عين العسل ويمثل المعنيون عصابة لترويج الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب بالقالة وعين العسل.

حيث ضبط بحوزتهم على 99 قرص مهلوس و كذا اسلحة بيضاء محظورة.حيث تعود وقائع القضية الى تلقي فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة القالة معلومات مؤكدة تفيد بوجود عصابة متكونة من 3 أشخاص تقوم ببيع وترويج المهلوسات في أوساط الشباب بمختلف أحياء المدينة.

اين قامت ذات الفرقة بوضع خطة عمل محكمة من خلال نصب نقطة مراقبة و تفتيش فجائية بمدخل مدينة القالة أسفرت عن توقيف اثنان من أفراد العصابة اللذان كانا على متن دراجة نارية

وبعد قيام عناصر الشرطة بتفتيش المعنيين عثر بحوزتهما على مجموعة من الاقراص المهلوسة ومواصلة في التحقيق والتحريات المفتوحة بخصوص القضية تم توقيف العنصر الثالث للعصابة و الذي يعد رئيس الشبكة

حيث تم ضبطه متلبسا وبحوزته أسلحة بيضاء محظورة بالإضافة الى كمية من مادة المرجان قدرت بـ 65 غ في حين قدرت الكمية الاجمالية للأقراص المهلوسة بـ99 قرصا مهلوسا،

ليتم انجاز ملفات قضائية في حق افراد العصابة الذين قدموا امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة أين صدر ضدهم امر ايداع.