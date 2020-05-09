الإطاحة بشبكة لتزوير العملة الوطينة والمحررات الإدارية بمستغانم

أطاح عناصر الدرك الوطني بمستغانم، بشبكة لتزوير العملة الوطنية والمحررات الإدارية.

وحسبما أستفيد اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني، لدى وكالة الأنباء، تتكون الشبكة، من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة.

وتم خلال هذه العملية، استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية مزور تقدر قيمته ب6 ملايين و200 ألف دج من فئة 2.000 دج.

بالإضافة إلى محررات وشهادات إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي، ودراجتين ناريتين كانت تستعمل في عمليات التزوير والنقل والترويج.

وسيتم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية، تقديم الموقوفين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة، حسب نفس المصدر.