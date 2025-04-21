الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وحجز قرابة 76 مليون مُزوّرة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية بهدف طرحها في السوق الوطنية.

أطوار القضية جاءت بعد تلقي ذات الفرقة معلومة مفادها شخص يحوز على مبلغ مالي من العملة المزورة بضواحي الرويبة. بغرض طرحها للتداول في السوق.وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه رفقة شريكه. مع حجز مبلغ مالي مزور قدره 75 مليون و800 ألف سنتيم بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية المساس بالاقتصاد الوطني، تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

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