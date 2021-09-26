الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” ببومرداس

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 07 أشخاص كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية.

وأسفرت العملية عن حجز معدات ووسائل تستعمل في الهجرة السرية تتمثل في قارب ومحرك ذو قوة 40 حصان.بالإضافة إلى براميل معبأة بمادة البنزين، وخزان الوقود خاص بالمحرك، وسيارة نفعية، ومبلغ مالي قدر بـ 32000دج، وشريحة هاتفية لمتعامل هاتفي أجنبي.

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