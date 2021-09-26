إعــــلانات
أخبار الجزائر

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” ببومرداس

بقلم فطومة حيدر
الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” ببومرداس
هجرة غير شرعية
  • 231
  • 0

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من الإطاحة  بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 07 أشخاص كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية.

وأسفرت العملية عن حجز معدات ووسائل تستعمل في الهجرة السرية تتمثل في قارب ومحرك ذو قوة 40 حصان.بالإضافة إلى براميل معبأة بمادة البنزين، وخزان الوقود خاص بالمحرك، وسيارة نفعية، ومبلغ مالي قدر بـ 32000دج، وشريحة هاتفية لمتعامل هاتفي أجنبي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=990923
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر