الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بسيدي بلعباس

تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال هذا الأسبوع. من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و 50 سنة. كانا ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاعداد والتحضير لجرائم متعلقة بالهجرة غير الشرعية.

قضية الحال جاءت على إثر استغلال معلومات مفادها قيام شخصين بتجميع وصيانة قوارب تستعمل في الهجرة غير الشرعية بأحد المزارع. التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة لعناصر الشرطة، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي.

كما أن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن ضبط 05 قوارب، محركان خاصين بالقوارب. وكذا 05 قوالب لصناعة القوارب. بالإضافة كذلك إلى معدات وأغراض أخرى كانت تستعمل في العمل الإجرامي.

هذا وتمكن أفراد الشرطة من توقيف شخص ثالث في العقد الرابع من العمر ضالع في هذه القضية. ليتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.