الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات الحرڨة بالطارف

تمكنت فرقة محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، الأسبوع الفارط من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الحرقة.

وقامت ذات المصالح، باحباط عملية خروج غير شرعي من التراب الوطني عبر البحر لستة اشخاص، مع توقيف اثنين من منظميها تتراوح أعمارهم بين(22سنة و43سنة)،. ينحدرون من ولايات الطارف، قسنطينة و أم البواقي.

التحريات المعمقة التي باشرها محققو ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة. أفضت إلى التعرف على المشتبه فيه الرئيسي في تدبير و تنظيم هذه الرحلات و شريكه. مع شل مخططهم الإجرامي المتمثل في نقل المهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية.

كما أسفرت العملية عن ضبط و استرجاع قارب صيد بحري، محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصان. و 06 براميل معبأة بمادة البنزين بسعة 150 لتر.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف. عن قضية تنظيم و تدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر نحو الخارج.