الإطاحة بشبكة لتهريب البشر وتوقف 9 شباب كانوا يحضرون للحرڨة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد من تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بحي أول ماي بلدية البوني.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الشبكة تتكون من 3 أشخاص ينحدرون من حي خرازة إتخذوا أحد المستودعات كمقر لنشاط الشبكة.

كما أسفرت عملية المداهمة على توقيف 9 حراقة تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة.

كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ولاية عنابة.

كما تم إسترجاع قارب من نوع “أوربو” ومحرك بحري ومعدات إبحار “GPS”.