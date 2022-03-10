الإطاحة بشبكة لتهريب الحراقة سلبت من إمرأة 120 مليون سنتيم و10200 أورو

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين. وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا. والمنحدرة من احدى ولايات الوسط الجزائري ضد أحد المدبرين الرئيسيين للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ مستغانم.

أين تعرضت الضحية إلى سرقة منه منه مبلغ مالي 120 مليون سنتيم من العملة الوطنية ومبلغ 10200 أورو من العملة الأجنبية. بعد أن أوهمه المشتبه أوهمها أن بالهجرة الى الضفة الأخرى من المتوسط رفقة ابناءها الأربعة. كما استلم المشتبه فيه مبلغ 8000 أورو من العملة الأجنبية من ضحية أخرى.

لتباشر ذات المصالح التحريات التي أسفرت بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع. بتحديد هوية أن المدبر الرئيسي للشبكة. وكذا التجنيد المباشر أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. سواء كان بأرض الوطن أوكان بأرض المهجر كونه مقيم بدولة اسبانيا وزوجته.

حيث تتولى هذه الأخيرة مهمة جمع الأموال بالخارج، بينما تتولى شقيقته مهمة إيواء المرشحين بمسكنها الكائن بمدينة مستغانم.

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نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة، في ولاية الطارف، في عملية وصفت بالمهمة، في تفكيك نشاط شبكة مختصة في تنظيم رحلات هجرة سرية عبر البحر “الحرقة”.

وتتكون هذه الشبكة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينتي عنابة والطارف.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 حراقة، فيما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى هواتف نقالة، وصدريات نجاة وجهاز تحديد المواقع البحرية وحقائب يدوية وكمية من التبغ، حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، اثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر البحر. وذلك انطلاقا من شاطئ القالة القديم، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع، ومداهمة المكان المتفق عليه. أين تم محاصرة الجميع، بما فيهم المرشحين للهجرة غير الشرعية والمقدر عددهم ب 6 أشخاص، و3 منظمين الرحلة. كما تم حجز المعدات وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت. هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة القالة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تهريب البشر عبر البحر وتنظيم رحلات غير شرعية، و محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.