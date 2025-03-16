الإطاحة بشبكة لتهريب المؤثرات وضبط 192 ألف كبسولة بالمغير

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة جامعة في ولاية المغير، نهاية الأسبوع المنصرم، من إحباط عملية تهريب كبيرة للمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف شخص ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالأدوية المهددة للصحة العامة.

وقد أسفرت العملية عن ضبط 192 ألف و300 كبسولة من نوع “بريغابالين 300″، كانت مخبأة في مكان سري داخل مقطورة شاحنة يقودها المشتبه فيه.

هذا الأخير، الذي يبلغ من العمر في الأربعينيات، كان بصدد تنفيذ مخطط إجرامي لشبكة تهريب المؤثرات العقلية عبر الولايات الجنوبية للبلاد.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الشبكة التي ينتمي إليها المشتبه فيه تعمل على نقل هذه الكمية الضخمة من السموم في محاولة لتوزيعها على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا جديًا لصحة المواطنين.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة. حيث تم فتح تحقيق حول قضية تهريب مواد صيدلانية محظورة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.