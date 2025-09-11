الإطاحة بشبكة لسرقة السيارات واسترجاع مركبة مُفكّكة بتمنراست

تمكن عناصر فرقة مكافحة سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تامنغست. من توقيف 08 أشخاص في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض سرقة مركبة في حالة توقف. مع إسترجاع المركبة محل السرقة مفككة إلى أجزاء.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وتفعيلا للمخطط الذي تم إنتهاجه للحد من ظاهرة سرقة المركبات. من خلال إنتشار فعّال لقوات الشرطة في كل النقاط السوداء. وتمت بناء على تقديم شكوى لأحد المواطنين مفادها التبليغ عن سرقة مركبتة.

وبعد تفعيل الجانب الإستعلاماتي والتحريات المعمقة تم ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الأمن. مفاده أن السيارة السالفة الذكر محل التحقيق تم تقطيعها و تفكيكها إلى أجزاء وقطع صغيرة بمرآب باحد أحياء المدينة، على الفور تنقل محققي الفرقة إلى المرآب السالف الذكر. كما تم ضبط و حجز هيكل السيارة مقطع إلى قطع و نتيجة التحقيق المعمق تم توقيف 8 أشخاص لهم علاقة بالقضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل تكوين جماعة أشرار لغرض إرتكاب جنايات. بالإضافة كذلك إلى جنح ضد الممتلكات وسرقة مركبة في حالة توقف المقترنة بظرف الليل وإخفاء أشياء مسروقة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور