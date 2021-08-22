الإطاحة بشبكة لصوص سطت على 400 مليون من مقاول في البليدة

صديق الضحية خطّط للعملية مسبقا وحرَّض أفراد الشبكة على الترصد للضحية

العملية تم إحباطها من قبل دورية لعناصر الشرطة عقب مصادفتهم المشتبه فيهما في حالة ارتباك

أطاحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، بشبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص، قاموا بالسطو في وضح النهار على مقاول وهو بصدد الخروج من البنك، بعد عملية الترصد للاستيلاء على مبلغ قدره 400 مليون سنتيم، والفرار على متن دراجة نارية، لتصادفهم دورية لعناصر الشرطة التي أحبطت العملية.

واستنادا لمصدر أورد “النهار” تاريخ الواقعة، التي ترجع إلى نهاية الأسبوع الفارط، توجه مقاول إلى البنك الواقع وسط مدينة البليدة لسحب مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم، وفور خروجه من البنك، اعتدى عليه شخصان كانا على متن دراجة نارية وقاما بسرقة حقيبة الأموال، وتزامن فرار المشتبه فيهما بمصادفة دورية لعناصر الشرطة كانت في مهمة بالمنطقة مستعملة صفارات الإنذار، فاعتقد المشتبه فيهما أنه تم التبليغ عنهما، ولمجرد مشاهدتهما غيّرا مسار طريقهما، مما لفت انتباه تحركاتهما عناصر الشرطة التي قامت بمطاردتهما على الطريقة الأفلام “الهوليودية” وسط أزقة وشوارع البليدة، إلى أن تم توقيفهما، وبعد تفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة تحوي مبلغا كبيرا من الأموال، ليتم إقتيادهما إلى مقر الأمن وتسليمهما للفرقة الجنائية، وفي نفس التوقيت، تقدم الضحية لتقييد شكوى لتعرضه لسرقة حقيبة أمواله لدى خروجه من البنك.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المشتبه فيهما، أنهما قاما بالتخطيط والتحريض من صديق الضحية المقرب وشخص رابع، الذي أخطرهم بأن المقاول سيقوم بسحب مبلغ مالي معتبر من البنك، ليتم رصد تحركاته عن طريق الاتصالات الهاتفية، ولدى خروجه من البنك، تم الاعتداء عليه وسرقة حقيبة الأموال، والفرار على متن دراجة نارية، إلا أنه تم توقيفهما من قبل دورية لعناصر الشرطة، ومواصلة للتحريات، تم توقيف اثنين من شركائهما الذين أقروا بجرم التخطيط وسرقة المقاول بعد الترصد المسبق، ليتم تحرير محاضر قضائية ضدهم وتحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.