الإطاحة بشبكة لصوص مختصة في السطو والاعتداءات على زوار معرض الكتاب الدولي

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن أفراد الأمن الحضري رقم 23 في حي كوريفة بالحراش بالعاصمة، تمكنوا أول أمس، من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 4 شباب حديثي الخروج من السجن شكلوا من معرض الكتاب موقعا لممارسة جرائمهم.

أفراد الشبكة الموقوفين، حسبما ذكرته مصادر «النهار» كانوا يتوجهون إلى معرض الكتاب لاصطياد الضحايا، مستغلين الاكتظاظ بين الزوار ليقوموا بنشل الهواتف من جيوب بعض الضحايا ومن ثم يفرون.

وعندما يتصل الضحية برقمه يخبرونه أنهم وجدوا الهاتف في المعرض ويضربون له موعدا في حي كوريفة بالحراش من أجل تسلم، وعندما يتوجه الضحية المغلوب على أمره إلى حي كوريفة لاسترجاع هاتفه يقتاده أفراد الشبكة إلى مكان خالٍ ليقوموا بممارسة عليه جل أنواع التعدي.

حيث يجردونه من ممتلكاته من الحذاء إلى غاية القبعة ولا يتوقفون عند هذا الحد، بل يبرحونه ضربا ومن ثم يقومون بإخلاء سبيله. وتفيد مصادر «النهار» بأن بعض الضحايا توجهوا إلى مصالح الأمن لتقييد شكاوى وعددهم 6 شباب، فيما امتنع آخرون خوفا من بطش أفراد العصابة.

واستغلالا لشكاوى الضحايا، تم تتبع خطوات المشتبه فيهم إلى غاية الإيقاع بهم، أين تم اقتيادهم إلى مقر الأمن قبل تحويلهم لمحكمة الحراش، يوم أمس، وعند مثولهم الفوري أمام القاضي الجزائي قرر إيداعهم الحبس، في انتظار محاكمتهم.