الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 18 كلغ بتلمسان

أطاحت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تلمسان. بشبكة إجرامية منظمة إختصت في جرائم التهريب و المتاجرة بالمخدرات “القنب الهندي” على المستوى الجهوي للوطن.

العملية مكنت المصلحة من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 48 سنة. مع حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بأكثر من 18 كلغ من القنب الهندي. بالاضافة كذلك إلى 120 قرص مهلوس، سيارتين، أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مبالغ مالي و هواتف نقالة. وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم الأطراف بموجبه أمام نيابة الإختصاص.