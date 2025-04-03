الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 30 كلغ بسطيف

تمكن أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سطيف و على إثر عملية نوعية بداية الأسبوع الجاري. من الإطاحة و وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من أربعة أشخاص يحترفون ترويج المخدرات. مع حجز 30 كيلوغرام من الكيف المعالج.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سطيف. بخصوص شبكة إجرامية يقوم عناصرها بإدخال وترويج المخدرات على مستوى المناطق الجنوبية للولاية. ليتم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف عنصرين من أفراد الشبكة.

كما تم تحت إشراف النيابة المختصة تفتيش مسكن أحدهما الواقع بقرية نائية ببلدية قجال جنوبي سطيف. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج قدرت بـ 30 كيلوغرام كانت مخفية بإحكام داخل المنزل.

كما أن التحريات المعمقة مكنت من الإطاحة بباقي أفراد الشبكة مع حجز ثلاث مركبات سياحية كانت تستغل في النشاط الإجرامي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن قضية حيازة، نقل و تخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة. لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة و جنحة تبيض الأموال.

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