الإطاحة بشبكة مختصة تزوير محررات الاستفادة من السكنات بوهران

أطاحت مصالح الأمن لولاية وهران مؤخرا بشبكة مختصة في تزوير محررات الإستفادة من السكنات الاجتماعية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت ذات المصالح فإن العصابة تقدم لضحاياها قرارات “مزورة” للإستفادة من سكنات اجتماعية مدعية أنها صادرة عن الادارة الوصية.

وقد أسفرت التحريات إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم حيث تم ضبط بمنزله أحد المتورطين 7 وصولات دفع للاستفادة من السكنات الاجتماعية.

وكذا 7 وثائق أخرى تحمل ختم رئيس بلدية شرقية للولاية و19 ملفا كاملا للاستفادة من السكنات.

إضافة إلى 4 قرارات مزورة تخص الاستفادة من محلات تجارية تتواجد ضمن الأحياء السكنية الجديدة.

ووثائق أخرى مزورة على أنها صادرة من إدارات عمومية أخرى تحمل أختام مقلدة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاث للجهات القضائية المختصة إقليميا.