الإطاحة بشبكة مختصة في السرقة والإعتداء على الأشخاص بعين الدفلى

تمكن درك عين الدفلى من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 13 فرد مختصة في السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد والكسر.

وحسب معلومات تحصلت النهار عليها، فقد تم القبض على أفراد العصابة، كما تم حجز الاشياء المسروقات .

والمثمثلة في 25 هاتف نقال من مختلف الأنواع 19 شريحة هاتفية لمختلف المتعاملين، حامل مغناطيسي،4 بطاقات تعبئة، 3 لوحات ذكية.

إضافة إلى آلة تصوير، جهاز إيباد دراجة نارية بدون وثائق، وكذا وثائق إدارية لمركبة دافسكي .

خلال التحقيق، تم الكشف عن 17 قضية إرتكبتها العصابة، وفك لغز إرتكاب قضيتين، تم معالجتهما، بموجب هذه القضية محل التحقيق.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الموقوفين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى.