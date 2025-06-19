الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية الممتلكات الثقافية التابعة للدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية ذات القيمة الأثرية.

في عملية نوعية أسفرت عن حجز 97 قطعة نقدية أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة من بينها الحقبة الرومانية، العهد العثماني وفترة الأمير عبد القادر.

وحسب ما أفادت به مصادر من الفرقة ذاتها، فقد جاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات مؤكدة تم استغلالها. تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض قطع أثرية نادرة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مستغلًا الفضاء الرقمي لترويج هذه الكنوز التاريخية خارج الأطر القانونية.

وبعد تكثيف التحريات الميدانية ومتابعة دقيقة لتحركات المشتبه فيه، باشرت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا تحت إشراف الجهات القضائية المختصة. أسفرت عن تحديد هوية عناصر الشبكة التي تنشط بين ولايتي وهران ومعسكر. قبل أن يتم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و54 سنة.

العملية مكنت أيضا من حجز مركبة من نوع “رونو” كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة ونقل القطع الأثرية بين مختلف الولايات. إلى جانب حجز القطع النقدية التي كانت بحوزتهم. فيما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لحماية التراث الثقافي الوطني. ومكافحة كل أشكال الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.