الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة في المهلوسات بفوكة في تيبازة!

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، متكونة من 7 أشخاص، وحجز في العملية 3106 قرص من نوع “بريغابالين” المعروف بـ “الصاروخ”.

العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة للمصلحة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب، على مستوى أحياء مدينة فوكة، وبعد التأكد من المعلومات، تم إعداد خطة أمنية محكمة، تم من خلالها ضبط 7 أشخاص مشتبه فيهم في ثلاث قضايا متفرقة وحجز 3106 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 مغ “الصاروخ” وكمية من “الكيف المعالج” من نوع “القنب الهندي” قدر وزنها بـ 715 غ ومبلغ مالي مقدر بـ 157 مليون سنتيم من عائدات الترويج، ضف إلى حجز 07 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان من قبل عناصر الشبكة في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا 07 هواتف نقالة، حيث تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم بخصوص قضية الحيازة والنقل، التخزين ، الاتجار في المخدرات، الأقراص المهلوسة، مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وتقديمهم أمام النيابة المختصة محليا.

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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، من الإطاحة بشبكة تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصلحة، مكنت العملية من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 إلى 28 سنة.

كما تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالدواودة بدورية على مستوى الطريق السريع باتجاه بوسماعيل. أين لفت انتباههم سيارة سياحية مركونة وعلى متنها 3 أشخاص.

وبمجرد رؤيتهم لأفراد الدورية، قام أحدهم برمي كيس بلاستيكي عبر نافذة السيارة، ثم لاذوا بالفرار.

ليتم توقيف اثنين منهم، وبعد تفتيش المكان تم العثور على الكيس البلاستيكي وبه كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ: 1076 قرص.

كما تم حجز المهلوسات، وتسليم الموقوفَين إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة لاستكمال التحقيق.

أين تمكن أفراد الفصيلة في ظرف وجيز من إلقاء القبض على المشتبه فيه الثالث في القضية.

كما سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

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قالمة..مصالح الشرطة توقف شاب وتحجز 1946 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من ضبط وحجز 1946 قرص مهلوس بحي عبداوي صالح ببلدية قالمة. مع توقيف شخص يبلغ 28 سنة فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار. وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية جاءت نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات حيث مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي من عائدات الاتجار . وأضاف المصدر، أنه بعد تقديم الشخص الموقوف أمام محكمة قالمة، صدر في حقه أمر إيداع. كما تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من الإطاحة بجماعة إجرامية مع حجز 9113 قرص مهلوس. وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تمت بعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق. أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 39 و42 سنة مقيمان بمدينة قالمة. كما أشار البيان، إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما ومقر إقامتهما. تم أيضا ضبط مبالغ مالية من عائدات الإتجار، تتوزع بين العملة وطنية والأجنبية. كما أضاف المصدر، أنه تم اليوم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهما أمر بإيداع الحبس.

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