الإطاحة بشبكة مختصة في النصب باستعمال “الفيسبوك” في تيزي وزو

أفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيزي وزو في بيان لها يوم أمس، بتمكن مصالحها من الإطاحة بشبكة مختصة في النصب والاحتيال عبر الانترنت.

وحسب البيان، فإن العملية تمت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وجاءت إثر تلقي فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية شكاوى من مواطنين راحوا ضحية نصب واحتيال بعد استدراجهم من طرف شخص مجهول الهوية تواصل معهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” باسم مستعار وهوية مجهولة وبتقنيات الكترونية حديثة لغرض إخفاء هويته.

المحتالون استولوا على أموال من ضحاياهم بعدما أوهموهم بتقديم خدمات

وكان المحتال يعرض على ضحاياه الاستفادة من خدمات وعروض مختلفة لم يحددها البيان مقابل دفعهم أموالا أين يستولي صاحب الحساب المستعار على تلك المبالغ المالية المعتبرة ليقوم بقطع الاتصال مع الضحايا وتغيير الحساب مباشرة. ويضيف المصدر أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في القضية أسفرت عن توقيف ثلاثة متورطين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة أحدهم مبحوث عنه من طرف الجهات القضائية بموجب أمر بالقبض في قضية مماثلة.

تتكون من ثلاثة أشخاص تم توقيفهم

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو، حيث وجهت لهم جنحة النصب والاحتيال أين تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.