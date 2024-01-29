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الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1626 قرص بالطارف

بقلم هشام قاسمي
الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1626 قرص بالطارف
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تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل، التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص أعمارهم 32 و 38 سنة ينحدرون من ولاية الطارف. كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1626 قرص مؤثر عقلي. من نوع بريغابلين 300 ملغ و مبلغ مالي يعد من العائدات الاجرامية.

العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لذات العناصر الامنية ، مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات. على مستوى أحياء مدينة الطارف. إستدعى الامر التدخل العاجل و السريع ، و احباط العملية و توقيف المشتبه فيهم ، و حجز الكمية.

هدا و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة اليهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/95Vvq
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