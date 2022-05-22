الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير “الدينار” بسيدي غيلاس بتيبازة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري سيدي غيلاس بولاية تيبازة، من الاطاحة بشبكة منظمة مختصة في تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني، وطرحها للتداول على المحلات التجارية مقابل مبالغ زهيدة، متكونة من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة، ينحدرون من ولايتي تيبازة و الجزائر العاصمة، ينشطون بولايات الوسط.

القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم، خلال دوريات لعناصر الشرطة بمدينة سيدي غيلاس، لفت انتباههم إلى مناوشات بين مجموعة من الشباب وأحد أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في الأكل السريع، بعد التدخل لاستبيان الأمر تبين أن أحد الشباب طرح عملة نقدية مزورة محاولا دفع ثمن الوجبة، إلا أن التاجر تفطن لها ودخل في مناوشات كلامية معهم؛ على الفور تم تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم والمركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم، أين تم العثور بالمركبة على أوراق نقدية من فئة 2000 دج تحمل نفس الرقم، ليتم مباشرة تحويلهم للمصلحة للتحقيق الذي أسفر أن المجموعة تشتري هذه الأوراق النقدية بسعر زهيد وتطرحها على المحلات التجارية، كما تم تحديد وكشف هوية ممونهم الرئيسي بهذه الأوراق النقدية المزورة، وتوزيعها عليهم من أجل عرضها للبيع والتداول.

واستكمالا للتحقيق تم تفتيش مساكنهم بالتنسيق مع النيابة المختصة، أين تم حجز آلة طباعة المستعملة في التزوير، وعليه تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم السبعة و تقديمهم أمام النيابة المختصة محليا في قضية جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، جنحة طرح أوراق نقدية مقلدة للتداول.

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الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة في المهلوسات بفوكة في تيبازة!

كما أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتتكون الشبكة من 7 أشخاص، وحجز في العملية 3106 قرص من نوع “بريغابالين” المعروف بـ “الصاروخ”. العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة للمصلحة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب. وذلك على مستوى أحياء مدينة فوكة. وبعد التأكد من المعلومات، تم إعداد خطة أمنية محكمة، تم من خلالها ضبط 7 أشخاص مشتبه فيهم في ثلاث قضايا متفرقة. كما تم حجز 3106 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 مغ “الصاروخ” وكمية من “الكيف المعالج” من نوع “القنب الهندي” قدر وزنها بـ 715 غ. إضافة إلى ومبلغ مالي مقدر بـ 157 مليون سنتيم من عائدات الترويج. ضف إلى حجز 07 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان من قبل عناصر الشبكة في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا 07 هواتف نقالة. وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم بخصوص قضية الحيازة والنقل، التخزين، الاتجار في المخدرات، الأقراص المهلوسة. مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وتقديمهم أمام النيابة المختصة محليا.