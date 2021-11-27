الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد الأختام وتزوير وثائق السيارات بغليزان

الشرطة ضبطت في منازل المتورّطين بطاقات رمادية فارغة مهيأة للتزوير

نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول في عاصمة الولاية غليزان، في الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، مختصة في تقليد الأختام، التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الرسمية للمركبات، كما تم ضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة، وكذا بطاقات رمادية مهيأة للتزوير، بالإضافة إلى بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات.

وحسب بيان صحافي صادر عن خلية الإعلام بأمن ولاية غليزان، تحوز “النهار” على نسخة منه، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في تقليد الأختام، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية للمركبات.

العملية جاءت إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شبكة إجرامية تقوم بتزوير الوثائق الرسمية “البطاقات الرمادية” على مستوى مدينة غليزان، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، تم توقيفهم وضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة تحمل شعارات الدولة، 05 بطاقات رمادية فارغة مهيأة للتزوير، 07 بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات، 31 طابعا بريديا بقيمة ضربية الدمغة مستنسخ من فئة 500 دج، 04 أوراق مقوى صفراء اللون خاصة ببطاقات المراقبة والبطاقات الرمادية، طابعة وماسح ضوئي “سكانير” يستعمل في عملية تزوير الوثائق.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع الخاصة بالإدارات العمومية واستعمالها، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وعمومية.