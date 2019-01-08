الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات”الحرڤة” بالشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب بيان لذات الهيئة، اليوم الثلاثاء، فقد تّم وضع حد لنشاط أفراد شبكة متكونة أربعة أشخاص، الخميس الفارط، مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

حيث كانوا بصدد التحضير لعملية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ بلدية المرسى.

وأضاف أنّ هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصان بحوزتهما شريط فيديو يظهر قيام صاحبه بالترويج والتدبير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

حيث باشرت الفرقة المختصة تحرياتها ليتم التوصل إلى تحديد هوية صاحب الفيديو.

كما توصلت التحقيقات إلى المشتبه به ، وتوقيف ثلاث أشخاص آخرين وحجز القارب

الذي كان سيستعمله الموقوفون في عملية الهجرة غير الشرعية.

وتم أمس الاثنين تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس

حيث أحال القضية إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتنس

ووضع القارب بمحشر بلدية المرسى