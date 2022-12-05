الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية ببجاية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة الأنابيب النحاسية الخاصة بربط شبكة غاز المدينة بالعمارات الغير المسكونة بالمدينة الجديدة إعزر أوزاريف ولاية بجاية.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان مع وضع خطة محكمة أسفرت على توقيف سيارة على متنها 4 أشخاص، ينحدرون من ولاية بجاية تتراوح أعمارهم مابين 15 و34 سنة.

وبعد تفتيشها تم العثور على كيسين سعة 25 كلغ معبأين بأنابيب نحاسية مقطعة إلى أجزاء بوزن 10 كلغ. ليتم توقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.