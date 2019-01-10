الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات بميلة

تمكنت عناصر أمن دائرة تاجنانت بميلة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة السيارات، واسترجعت 6 مركبات مسروقة.

وذلك حسب ما علم اليوم الخميس، من مصالح أمن الولاية، حيث أوقفت عناصر الأمن أشخاصا كانوا يحاولون سرقة مركبة بتاجنانت.

واستطاعت مصالح الأمن خلال هذه العملية استرجاع 6 مركبات كانت محل سرقة، من بينها شاحنة.

بالإضافة إلى استرجاع لواحق وقطع مركبات، ولوحات ترقيم منزوعة من المركبات المسروقة .

وسيتم تقديم الموقوفين، أمام النيابة المحلية لولاية ميلة، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.