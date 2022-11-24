الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت في هذه العملية، الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات مع القيام بتجزأتها خارج إقليم الولاية.

وجاءت العملية على إثر شكاوي تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن حسين داي في شان سرقة مركبات نفعية.

ليتم على إثرها مباشرة التحريات عن قضية الحال التي أفضت نتائجها إلى إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 و37 سنة مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة.

ووبعد تنفيذ إذن بتمديد الاختصاص القضائي لغرض التفتيش، تم حجز معدات و أدوات خاصة متمثلة في مفاتيح مصطنعة. وكذا لواحقها تستعمل في أفعال السرقة.

بالإضافة إلى حجز مركبة مستعملة في تسهيل تنقلاتهم أثناء استهدافهم للمركبات المراد سرقتها.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار. وجناية سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال مفاتيح مصطنعة، مع توافر ظرف التعدد و الليل، باستحضار مركبة ذات محرك.