الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بتلمسان
نجحت مصالح الامن بولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة متكونة من 9 اشخاص متورطة في نقل، الحيازة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 26.5 كلغ من الكيف المعالج، و3 مركبات سياحية. بالإضافة إلى 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.
كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 340 مليون سنتيم و6000 دج. من طرف الفرقة الجنائية بامن ولاية تلمسان.
ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية المختص.
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نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات في عنابة من الإطاحة بشبكة منظمة مختصة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات. الشبكة تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من توقيف 3 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة. مع حجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة “الكوكايين” بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة ، وكذا إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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بعد عملية أمنية امتدت إلى العاصمة وانتهت بتوقيف شخصين
تمكن، مساء أول أمس، عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، من توقيف مروج خطير للمخدرات الصلبة وحجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين.
العملية تمت بناء على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج هذه المادة. وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه على متن سيارة من نوع “غولف” الجيل الخامس وبحوزته كمية من الكوكاكين تقدر بـ 30 غرام. ليتم اقتياده إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معه في مصدر البضاعة.
وبالموازاة مع ذلك، تمت مداهمة منزل المشتبه به الموقوف، بعد استصدار إذن بالتفتيش.
وأسفرت التحقيقات مع الموقوف عن اعترافه بالممون الرئيسي بمادة الكوكايين. حيث كشف أنه ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. وبعدها تم تمديد الاختصاص بناء على تسخيرة من وكيل الجمهورية والتنقل إلى العاصمة، أين جرى توقيف الممون الرئيسي بهذه المادة.
وبعد تفتيش منزله تم العثور على كمية من الكوكايين قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 1.1 كلغ. إلى جانب مبلغ من المال يقدر بمليار سنتيم يرجح أنه من عائدات المتاجرة بهذه المادة. حيث تم إعداد ملفات جزائية للموقوفين وتقديمهما للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف.