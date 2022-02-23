الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بتلمسان

نجحت مصالح الامن بولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة متكونة من 9 اشخاص متورطة في نقل، الحيازة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 26.5 كلغ من الكيف المعالج، و3 مركبات سياحية. بالإضافة إلى 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.

كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 340 مليون سنتيم و6000 دج. من طرف الفرقة الجنائية بامن ولاية تلمسان.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية المختص.

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