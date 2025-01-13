الإطاحة بشبكة مخدرات تنشط بين عين البنيان وزرالدة

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الاثنين، 4 أشخاص من بينهم فتاة تدعى”د.س”شكلوا شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية المخدرات الصلبة. من نوع”الكوكايين”، كانوا بصدد القيام بصفقة بيع 2 كلغ من الكوكايين. حيث كشف التحقيق استعمال عناصر الشبكة كلمات مشفرة. ورموز في محادثاتهم. يطلقونها على أنواع المخدرات للتمويه.

ملابسات الملف تعود لتحقيقات موسعة قامت بها مصالح الأمن مؤخرا عقب معلومات بلغت مصالحهم بخصوص وجود أشخاص. يقومون بترويج المخدرات. بكل انواعها وكذا المخدرات الصلبة تنشط بين مدينة عين البنيان وزرالدة يقودها المدعو”ط.أ”.

وعليه تم تحديد هوية عناصرها، ووضعهم تحت المجهر بإخضاع جميع محادثاتهم للمراقبة. والتي كشفت وجود عدة محادثات نصية وأخرى صوتية تتعلق بعرض المخدرات. وتسليم أخرى باستعمال عبارات وكلمات مشفرة “البطاطا”،”الطيارة” ” الكراس”. حيث كان المشتبه فيهم بصدد القيام بصفقة بيع 2 كلغ من الكوكايين.

وعليه وفي عملية نوعية تمكنت مصالح الأمن من توقيف عناصر الشبكة. حيث عثر بحوزة المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمتهم”ط.أ”. على كمية 0.7غ من نوع الكوكايين، بالإضافة إلى 11 قرص من نوع بريغابالين، بالإضافة إلى هاتفين نقالين.

هذا الأخير ولدى إخضاع هاتفيه لمراقبة التقنية، عثر به على صور تظهر كميات كبيرة من الكوكايين. عرضت على شخص يدعى”ح.ب” للبيع. كما ضبط به على محادثات نصية وأخرى صوتية آحداها للمتهم”د.س” تخبر فيها “ح.ب” أنها سعيدة بتسليم “الصوالح”. وهو ما فسر بتسليم المخدرات.وبمواصلة التحقيق تم توقيف المعنية وكذا شخصان آخران تبين ضلوعهما في الشبكة.

المتهم الرئيسي مسبوق قضائيا

المتهم الرئيسي”ط.أ” كشف خلال محاكمته أنه ينحدر من ولاية المسيلة وبالتحديد من بوسعادة ،وأنه خرج منذ،20 يوما من المؤسسة العقابية بعد استنفاذ عقوبته. هذا الأخير أنكر علاقته بالمخدرات التي عثر بها بهاتفه وأكد أنه قام بتحويلها من الانترنيت وهي غير مصورة. وبخصوص تجوله المتكرر ليلا رفقة المتهمة”د.س” والاستعانة بها لتسهيل تنقلات وتمويه رجال الأمن. فقد انكر ذلك محاولا تبرير انها زوجته بالفاتحة. وأنه يعرف المدعو”ميلود الرعدة الذي يدينه بمبلغ 130 مليون سنتيم.

من جهتها المتهم “د.س” أكدت أنه بخصوص المحادثة التي عثر بهاتفه المتهم “ط.أ” فقد اكدت أنها كانت برفقة المتهم”ط.أ” بملهى ليلي وانهاوطلبت منها التواصل مع المتهم” ح.ب” من أجل منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم بعدما تعذر عليه تسديد المصاريف حينها، وأنكرت بشدة علاقتها بالمخدرات.

من جهتها أنكر باقي المتهمين علاقتهم بالمخدرات، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة10 سنوات حبسا نافذة في حقهم جميعا مع ومليون دج غرامة مالية.