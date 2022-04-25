الإطاحة بشبكة مخدرات وحجز 14 ألف كبسولة “بريغابالين” في خنشلة!

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، يوم أمس، في عملية جديدة وصفت بالنوعية، من تفكيك شبكة إجرامية من خمسة أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة، اثنان منهم من خنشلة والثلاثة الآخرون من بسكرة والوادي.

تنشط في مجال التهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية على متن سيارة سياحية قادمين من ولاية بسكرة نحو ولاية خنشلة، بصدد تهريب من أجل الترويج لعدد معتبر من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 14 ألف كبسولة من نوع “بريغابالين” ذات منشأ أجنبي متأتية عن التهريب انطلاقا من ولايات الجنوب نحو ولايات الشرق الجزائري، ومنها إلى الوسط والشمال مرورا بولاية خنشلة.

وقد جاءت هذه العملية بعدما تلقت ذات المصالح لمعلومات مؤكدة، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية بين إقليم ولاية خنشلة وولايات الجنوب الجزائري مرورا بولايتي الوادي وبسكرة بصدد عقد صفقة بيع على مستوى مدينة خنشلة بين مجموعة من الأشخاص، ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن السيارة محل المتابعة، قبل توقيف باقي العناصر الأربعة تباعا على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بين خنشلة و”ششار”، وقد مكّنت العملية من حجز 14 ألف قرص مهلوس، كما تم العثور بحوزة أحد المشتبه فيهم على مبلغ مالي معتبر متأتـٍ عن المتاجرة في المهلوسات وهواتف نقالة، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة ووضعهم رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق وتحرير المحاضر الجزائية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة لاتخاذ القرار المناسب بموضوع جناية حيازة وعرض وبيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وجنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل.

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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.

وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.

وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة