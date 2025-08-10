الإطاحة بشبكة مكونة من 7 أشخاص تتاجر في المخدرات بالطارف

تمكنت مصالح أمن دائرة بوثلجة بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية، مع توقيف سبعة أشخاص من عناصرها، وضبط 1590 كبسولة مؤثرات عقلية.

وأسفرت العملية عن ضبط واسترجاع1590 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين. كمية من المرجان الخام. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 23 مليون سنتيم. و مبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية، من عائدات النشاطات الإجرامية. مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس (سيوف، سكاكين كبيرة الحجم و جناجر) و قناع وجه. ميزانين الكترونيين.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيازة و صيد المرجان الأحمر الخام دون سند قانوني لغرض البيع.