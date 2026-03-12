الإطاحة بشبكة منظمة تقوم بالتهريب واستيراد قطع الغيار والذهب بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء بالعاصمة من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة تنشط في التهريب والمتاجرة في قطع غيار السيارات. والمعادن النفيسة مستوردة عن طريق التهريب بإقليم بلدية الدار البيضاء.

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص يقومون باستيراد قطع غيار السيارات. وكذا المعدن الأصفر من خارج الوطن بطرق غير قانونية وإعادة بيعها عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر.

العملية جاءت إستغلالا للمعلومات وتكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلام، تم وضع خطة أمنية محكمة. أسفرت عن توقيف 03 أشخاص مع حجز عدد معتبر من قطع غيار السيارات أجنبية الصنع من مختلف الأنواع. و 2.292 كغ من معدن الذهب و 25 هاتف نقال نوع أيفون. بالإضافة كذلك إلى مركبتين سياحيتين ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية تقدر بـ 227 مليون سنتيم. 75 أورو و 280 ليرة تركية من عائدات النشاط الإجرامي، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من 07 مليار سنتيم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم قطع الغيار والهواتف النقالة المحجوزة إلى مفتشية أقسام الجمارك.

