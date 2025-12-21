الإطاحة بشبكة منظمة لتهريب المخدرات باستعمال تجويفات سرية وحجز 56 كلغ كوكايين

تمكنت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها عبر عدة ولايات.

الشبكة الإجرامية مختصة في تهريب المخدرات بإستعمال وسائل نقل مهيأة بمخابئ وتجويفات سرية معدة خصيصًا لغرض التهريب. حيث تم توقيف 09 مشتبه فيهم مع حجز 56 كغ من المخدرات الصلبة كوكايين و260 كغ من الكيف المعالج.

العملية النوعية مكنت من توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم عبر عدة ولايات من الوطن، مع تحديد هوية 12 مشتبه فيه آخرين لا يزالون في حالة فرار. مع حجز أكثر من 56 كغ من المخدرات الصلبة كوكايين و 260 كغ من الكيف المعالج. مع حجز وسائل النقل التي كانت تستعمل من طرف عناصر الشبكة الإجرامية. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق نصف مليار سنتيم، هواتف نقالة وأسلحة بيضاء، منظارميداني، بطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة. وتجدر الإشارة إلى أن كمية الكوكايين المحجوزة ذات تركيز عالي حيث بلغت نسبة تركيزها 70 بالمئة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي أمـحمد، من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والعرض والسمسرة والحيازة بقصد البيع للمخدرات الطبيعية والصلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية باستعمال وسائل نقل ذات تجاويف مهيأة لغرض التهريب. جناية التزوير واستعمال المزور في المحررات العمومية والرسمية وجناية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.