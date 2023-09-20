الإطاحة بشبكة من بينهم فتاة تستدرج ضحاياها للإعتداء عليهم وسرقتهم بزرالدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم. متورطين في تكوين جمعية أشرار لإعداد والشروع في جناية محاولة القتل العمدي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لزرالدة. تمكنت من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم إمرأة وقاصر. تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 سنة. متورطين في تكوين جمعية أشرار لإعداد والشروع في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لغرض السرقة بتوافر ظروف التشديد. ظرف التعدد واستحضار مركبة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

كما أشار البيان إلى أن “قضية الحال جاءت إثر دورية متنقلة لعناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. حيث لفت انتباههم مركبة تسير بسرعة مفرطة على متنها مجموعة أشخاص مشبوهين من بينهم فتاة. بعد تتبعهم قاموا بإلقاء حقيبة ظهر سوداء اللون من نافذة مركبتهم. مضيفا أنه بعد توقيفهم واسترجاع الحقيبة تم العثور بداخلها على 3 سكاكين من الحجم الكبير.

وتابع المصدر ذاته أنه تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، كشفت التحريات أن المرأة المشتبه فيها التي كانت برفقتهم قامت باستدراج أحد الضحايا إلى مكان معزول. أين قام أفراد الشبكة بإخفاء وجوهم بلثام والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسرقة مركبته لغرض بيعها في إحدى الولايات المجاورة”.

وأكدت ذات المصالح، إلى أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائي