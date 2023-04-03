الإطاحة بشبكة نصبت على 40 شخصا راغبا بأداء العمرة وسلبتهم 45 مليون

تمكنت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قامت هذه الشبكة بالنصب على 40 شخصا راغبا في أداء مناسك العمرة. حيث أوهمتهم بالتكفل بجميع الاجراءات الخاصة بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر بـ45 مليون سنتيم عن كل ملف.

ومكنت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة من توقيف 3 أشخاص من بينهم إمراة تتراوح أعمارهم بين 25 و41 سنة.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 40 تذكرة سفر مزورة خاصة بمناسك العمرة و5 هواتف نقالة وأجهزة إعلام آلي بكل لواحقها.

وكذا 5 جوازات سفر وطابعة وسكانير وختمين خاصين بوكالة سياحة وأسفار ونسخة عن رخصة استغلال وكالة سياحية والاسفار مزورة.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.