الإطاحة بشبكة نصب واسترجاع صكين بنكيين بقيمة 3 ملايير سنتيم في سطيف

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة وطنية. والتي تتكون من 5 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة، متورطين بقضية النصب والاحتيال، تبييض الأموال وانتحال صفة.

كما تمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. حيث أسفرت عن ضبط واسترجاع صكين بنكيين بقيمة 3.7 مليار سنتيم ومبلغ مالي قدر بـ 5.999.000 دج و3 مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية.

في حين، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار. قصد الإعداد لجنح، النصب والاحتيال، تبييض الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، انتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت السلطة طرف منحها. بالإضافة إلى التهديد بالتشهير.