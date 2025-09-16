الإطاحة بشبكة وحجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس بجسر قسنطينة

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جسر قسنطينة. من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من أشخاص. مع ضبط (3270) كبسولة من المؤثرات العقلية و(92) غ كيف معالج.

هذه العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم .

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (490) مليون سنتيم من العائدات الإجرامية .

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمـام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا لملف إجراءات جزائية.

