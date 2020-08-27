الإطاحة بشبكة وطنية لتزوير الأوراق النقدية بسكيكدة

أطاح أمن ولاية سكيكدة، اليوم، بشبكة إجرامية ذات إمتداد وطني تحوز على مبالغ مالية مزورة.

العملية نفدتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي صالح بوالشعور بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل BRI سكيكدة وهذا على إثر عملية بحث وتحري حول نشاط مشبوه لشخص يحوز على مبالغ مالية مزورة ينوي طرحها للتداول التجاري.

وكشف التحري في القضية عن وجود شبكة إجرامية ذات إمتداد وطني، وفي ظرف 72 ساعة تم الكشف والاطاحة بكامل أفراد الشبكة بما فيهم أشخاص من خارج إقليم الولاية.

أفراد الشبكة البالغ عددها 4 أشخاص جلهم من ذوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهم مابين 20و29 سنة .

العملية تمت بتنسيق محكم بين مختلف الفرق العماليتية والتي مكنت من حجز مبلغ قدره 52 مليون و500 ألف سنتيم من العملة المزورة .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام نيابة محكمةالحروش.