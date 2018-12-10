الإطاحة بشبكة وطنية للإتجار بالمخدرات بالبليدة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان الواقعة شمال ولاية البليدة من حجز 3.5 كلغ من الكيف المعالج، على متن دراجة نارية.

و كذا الإطاحة بـشبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين “26-37 ” سنة، بتهمة حيازة المخدرات قصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب المخدرات.

على إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة من طرف عناصر الفرقة مكنت من إيقاف المشتبه فيهم.