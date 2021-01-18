الإطاحة بشبكة وطنية متعددة الإجرام في الطارف

اختصت في سرقة السيارات والدراجات النارية والسطو على المنازل وتهريب “الشمّة” المغشوشة

عملية الشرطة انتهت باسترجاع سيارتين ودراجتين ناريتين وأجهزة كهرومنزلية و8 آلاف وحدة من “الشمّة”

نجحت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي “الشط” في ولاية الطارف، في الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، وكذا المنازل وبيع مادة “الشمة” المقلدة والمخدرات، متكونة من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و 45 سنة.

وأسفرت العملية التي وصفت بالمهمة، عن استرجاع سيارتين ودراجتين ناريتين، بالإضافة إلى أجهزة كهر ومنزلية، علاوة على 8000 وحدة من “الشمة” المقلدة مجهولة المصدر، وكذا أسلحة بيضاء محظورة، حيث تم تحويلهم إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات، بعد إخطار الجهات القضائية.

عملية الإطاحة بنشاط الشبكة، جاءت إثر تحريات وتحقيقات في شكاوى العديد من ضحايا هذه الشبكة التي تنشط عبر إقليم ولايتي الطارف وعنابة، وتوصلت التحقيقات إلى هوية أحد أفراد الشبكة، والذي اعترف بالجرم المنسوب إليه، وكشف عن هوية شركائه ومكان تخزين المسروقات، حيث مكن التحقيق التكميلي، من الوصول إلى جميع أفراد الشبكة واسترجاع العديد من المسروقات، وتحويلها رفقة الموقوفين على مقر الشرطة المكلفة بالتحقيق.

وقد تم تكوين ملف قضائي للموقوفين وتحرير محاضر سماع في حقهم، من أجل تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة في ظرفي الليل والتعدد والكسر، حيازة وبيع المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.