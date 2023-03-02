الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات والمخدرات في البويرة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الاخضرية بالبويرة من الإطاحة بشبكة وطنية تنشط بعدة ولايات. مختصة في المتاجرة ونقل المخدرات والاقراص المهلوسة.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وخلال العملية تم حجز 20640 كبسولة من نوع بريغابالين 300 مغ ذات منشأ أجنبي.وكذا 258 قرص مؤثر عقلي من كيتيل 6 ملغ. بالإضافة إلى 43 قرص مؤثر عقلي من نوع ديازبيام 10 ملغ.

كما تم ضبط 403 غرام من الكوكايين و1 كلغ و380 غرام من الكيف المعالج. وأيضا 152.45 غرام من المعدن الاصفر.

هذا وتم حجز 3 سيارات فخمة رباعية الدفع منها واحدة محل نشر بحث من طرف الانتربول. مع مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 1.105.500,00 دج.