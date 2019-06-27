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الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق السيارات واسترجاع 23 سيارة مسروقة بالأغواط

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الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق السيارات واسترجاع 23 سيارة مسروقة بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالاغواط من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير الوثائق القاعدية للسيارات و المتمثلة في البطاقات الرمادية و بطاقات المراقبة، و كذا عقود بيع المركبات من مختلف الصيغ.

كما شملت العملية استرجاع 23 سيارة مسروقة، وتوقيف 6 أشخاص، أحدهم يعمل بمصلحة وثائق السيارات ببلدية الحاج المشري بولاية الاغواط، مشتبه فيهم، مع تحديد هوية 7 أشخاص آخرين مازالوا في حالة فرار.

وتم تقديم المقبوض عليهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت.


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