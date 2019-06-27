الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق السيارات واسترجاع 23 سيارة مسروقة بالأغواط

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالاغواط من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير الوثائق القاعدية للسيارات و المتمثلة في البطاقات الرمادية و بطاقات المراقبة، و كذا عقود بيع المركبات من مختلف الصيغ.

كما شملت العملية استرجاع 23 سيارة مسروقة، وتوقيف 6 أشخاص، أحدهم يعمل بمصلحة وثائق السيارات ببلدية الحاج المشري بولاية الاغواط، مشتبه فيهم، مع تحديد هوية 7 أشخاص آخرين مازالوا في حالة فرار.

وتم تقديم المقبوض عليهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت.