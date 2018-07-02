الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الحرقة بتبسة

أطاحت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بمديرية أمن تبسة، بشبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الحرقة وإغراء الشباب عبر “الفايسبوك”.

وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص وقاضي التحقيق أودع المتهم الرئيسي الحبس.

لأن المتهم فتح حسابات إلكترونية وعرض الحرقة على مجموعة من الشباب.

وتبين من التحقيقات، أنه قام بربط إتصالات في عنابة لإقتناء زوارق وكل ما يلزم للحرقة.

المتهمون توبعوا بالشروع في تهريب المهاجرين عبر القيام بتدابير الخروج غير المشروع والتحريض على الهجرة.

من خلال مجموعات وحسابات إلكترونية ونشر مناشير وإعلانات تساعد على الحرقة.